Ucraina: parlamento condanna assenza di libertà e trasparenza nelle elezioni in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali in Bielorussia non sono state né eque né libere. Lo ha dichiarato il parlamento ucraino in una bozza di risoluzione, votata oggi a maggioranza. "Le elezioni si sono svolte in completa assenza di competizione tra i candidati, di media liberi e di autorevoli osservatori da parte di organizzazioni internazionali come l'Osce e il Consiglio d'Europa", si legge nel documento ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". "Riteniamo inaccettabile intimidire gli oppositori, imprigionarli, creare ostacoli per gli osservatori nazionali indipendenti ai seggi elettorali e violare il diritto degli elettori di esprimere la loro volontà", osserva il parlamento di Kiev che chiede il rilascio dei prigionieri e invoca sanzioni per il mancato rispetto dei principi democratici. "Ci uniamo alle valutazioni dell'Unione europea sulla natura antidemocratica delle elezioni presidenziali e sosteniamo l'imposizione di sanzioni ai responsabili di brogli elettorali e di violenze contro i manifestanti", ha rilevato il parlamento di Kiev. "La Bielorussia è sempre stata e sarà per noi uno Stato fraterno, con il quale abbiamo legami storici, culturali e spirituali. Speriamo che superi questa difficile fase senza indebolire la sua sovranità", si conclude nella risoluzione. (Rum)