Francia-Usa: Lactalis acquisisce alcune unità di produzione di Kraft Heinz

- Il gruppo francese Lactalis, specializzato nella produzione di prodotti caseari, ha acquisito alcune unità di produzione di Kraft Heinz per 2,7 miliardi di euro. Secondo quanto annunciato dal gruppo statunitense in un comunicato, la transazione dovrebbe essere finalizzata nel primo semestre del prossimo anno dopo essere stata convalidata dalla autorità per la concorrenza. Tra i marchi acquisiti da Lactalis ci sono Kraft, Breakstone's, Knudsen, Polly-O, Athenos e Hoffman's. Con questa operazione il gruppo francese ottiene anche tre siti industriali, che vanno ad aggiungersi agli altri otto che già possedeva negli Stati Uniti. "Il nostro obiettivo è quello di sviluppare l'internazionalizzazione di questi marchi in molte regioni nel mondo in sinergia con i nostri impianti internazionali", ha detto Emmanuel Besnier, presidente di Lactalis.(Frp)