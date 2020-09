Iran: governo Spagna su caso Akfari, condanna pena di morte "in tutte le circostanze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo "condanna" l'esecuzione in Iran del 27enne Navid Afkari, uno sportivo che aveva rappresentato il suo paese in molte competizioni sportive, in quanto "contro la pena di morte in tutte le circostanze". Lo ha affermato il ministero degli Esteri in una nota chiedendo all'Iran di "ridurre il ricorso alla pena di morte" in vista della sua abolizione, come hanno fatto molti altri Paesi della comunità internazionale. Il governo spagnolo ha auspicato che le reazioni di rifiuto suscitate dall'esecuzione di Afkari possa "rafforzare la politica avviata dalle autorità iraniane nel 2018", quando una riforma delle leggi che punivano il traffico di droga aveva ridotto drasticamente il numero delle esecuzioni. La Spagna, infine, ha offerto "il suo aiuto e la sua appartenenza alla Commissione internazionale contro la pena di morte per aiutare le autorità iraniane a rafforzare la dignità umana riducendo e combattendo la pena di morte, il tutto nel rispetto della sua sovranità". (Spm)