Medio Oriente: Trump, 5 o 6 Paesi pronti a firmare pace con Israele

- Ci sono almeno “cinque o sei Paesi” nella regione mediorientale pronti a seguire l’esempio di Emirati Arabi Uniti e Bahrein e a firmare la pace con Israele. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso dell’incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, dove oggi Emirati e Bahrein firmeranno gli storici accordi per la normalizzazione delle relazioni con lo Stato ebraico. “Abbiamo molti Paesi pronti a seguirci molto rapidamente: almeno cinque o sei. Sono Paesi che hanno combattuto per decenni e ora sono stanchi della guerra. Nei prossimi tempi vedrete una grande attività. Ci sarà la pace in Medio Oriente”, ha affermato Trump senza tuttavia nominare i Paesi pronti a firmare la pace con Israele. (Nys)