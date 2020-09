Medio Oriente: Trump, persino “Bibi” Netanyahu è stanco della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele vuole “fortemente la pace”, al punto che persino il premier “Bibi” Netanyahu “è stanco della guerra”. Lo ha detto oggi, scherzando con i giornalisti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca lo stesso Netanyahu in vista della firma degli storici accordi con Bahrein ed Emirati Arabi Uniti per la normalizzazione delle relazioni. In Medio Oriente, ha sottolineato Trump, si sono seguiti “bagni di sangue per decenni” e “nessuno ha mai ottenuto niente”. L’accordo raggiunto in questi giorni, invece, rappresenta “una pace forte”. Il presidente statunitense si è anche detto convinto che “i palestinesi firmeranno al momento giusto”, precisando che con la leadership di Ramallah sono in corso contatti. Dall’altra parte, Israele “vuole la pace sul serio”, pur essendo un Paese “forte militarmente”.(Nys)