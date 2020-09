Nicaragua: governo censura rapporto Onu su diritti umani, "politicizzato" e su sole fonti opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Nicaragua ha criticato il rapporto presentato ieri dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, definendolo un testo "intenzionalmente politicizzato". Il documento presentato dal'ex presidente del Cile contiene "lacune metodologiche inquitanti" ed è costruito su "fonti esclusivamente contrarie al governo", si legge sul resoconto della seduta odierna del Consiglio riunito a Ginevra. Il Nicaragua, difendendo il "principio di indipendenza e di sovranità degli stati", ha assicurato di essere un paese modello "per il modo in cui lotta per li suo benessere, la sua stabilità e la sua pace", nonostante i problemi creati dall'emergenza sanitaria in corso. Managua è al tempo stesso tornata a condannare "le azioni interventiste e le misure coercitive unilaterali" che soffre, parlando di "aggressioni a scapito del diritto allo sviluppo dei diritti dell'uomo". (segue) (Res)