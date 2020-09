Nicaragua: governo censura rapporto Onu su diritti umani, "politicizzato" e su sole fonti opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'aggiornamento della situazione dei diritti umani presentato lunedì, Bachelet aveva denunciato la mancanza di progressi nella situazione dei diritti umani e l'assenza di volontà da parte del governo di fare fronte ai problemi strutturali che hanno alimentato le proteste in corso nel paese dall’aprile 2018. Dallo scorso luglio, ha detto Bachelet parlando in apertura della 45ma sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, “il mio ufficio ha registrato 30 casi di minacce e intimidazioni contro difensori dei diritti umani, giornalisti, studenti e membri del clero, tra gli altri”. Bachelet ha citato anche l’uccisione di un uomo da parte di elementi armati pro governativi lo scorso 19 luglio a La Trinidad, nel dipartimento di Esteli. (segue) (Res)