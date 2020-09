Nicaragua: governo censura rapporto Onu su diritti umani, "politicizzato" e su sole fonti opposizioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 31 luglio 2019 il governo di Managua ha notificato all'Organizzazione degli stati americani (Osa) la fine del dialogo con l'Alleanza civica, che racchiude varie anime dell'opposizione in Nicaragua. L'esecutivo ha inviato una missiva all'organismo panamericano, motivando la decisione con il ritiro dell'Alleanza civica dal tavolo dei negoziati. L'ultima riunione tra governo e opposizione risale al 16 maggio 2019. Successivamente l'Alleanza civica ha deciso di sospendere la sua partecipazione ai negoziati fino a quando le autorità non avessero liberato tutti i prigionieri politici. Nel marzo 2019 il governo si era infatti impegnato a liberare tutti i detenuti politici e garantire libertà e diritti a tutti i cittadini; promesse che, secondo l'opposizione, non sono state mantenute. (segue) (Res)