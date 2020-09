Sicilia: Musumeci, addio a Costanza Afan de Rivera ne sentiremo la mancanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Costanza Afan de Rivera vivrà per sempre nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e frequentarla. Degna erede dei Florio, ha amato la Sicilia con la stessa struggente passione con la quale i suoi nonni materni amarono l'Isola. Donna dalla brillante intelligenza e dalla tempra d'acciaio, ha vissuto con entusiasmo sia l'impegno politico che quello sportivo. Ci mancherà la sua presenza, quando vedremo partire le auto impegnate nella Targa Florio, così come ci mancheranno i suoi racconti familiari, recentemente da lei racchiusi in un libro dedicato alla madre Giulia. Ma Costanza resterà per sempre nei nostri cuori, testimone della Sicilia migliore. Alla famiglia il cordoglio mio personale e del governo regionale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. (Ren)