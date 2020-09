Difesa: Borrell, industria vivace e innovativa è componente chiave per autonomia strategica Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mantenimento di un'industria della difesa vivace e innovativa nell'Unione europea è una componente chiave della autonomia strategica dell'Ue e della difesa europea. Lo ha detto in aula plenaria al Parlamento europeo l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, che ha spiegato che l'industria della difesa "è anche una fonte importante di innovazione tecnologica". Borrell ha citato alcuni numeri, come il fatto che nel 2018 ha generato più di 100 miliardi di euro di entrate e ha sostenuto più di 400mila posti di lavoro in Europa. "Per garantire una fiorente industria della difesa, le esportazioni sono essenziali", ha aggiunto. "Naturalmente, l'industria della difesa è diversa dagli altri settori industriali e merita una considerazione particolare", visti i suoi evidenti legami con la sicurezza nazionale e internazionale, i diritti umani e i valori umanitari. "Secondo la posizione comune sull'esportazione di armi, gli Stati membri valutano le domande di licenza di esportazione di armi in base a una serie di criteri stabiliti per garantire i nostri interessi strategici e anche i nostri valori", ha spiegato Borrell. (segue) (Beb)