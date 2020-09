Difesa: Borrell, industria vivace e innovativa è componente chiave per autonomia strategica Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella valutazione della posizione comune sul controllo delle esportazioni di armi fatta dal Parlamento europeo, i deputati hanno sottolineato "tre obiettivi chiave: la necessità di un maggiore controllo, la convergenza e la trasparenza". In primo luogo, Borrell ha spiegato che l'Unione europea "sostiene le attività di sensibilizzazione per assistere i paesi del vicinato europeo e non solo, nella creazione di meccanismi di controllo delle esportazioni di armi e nell'attuazione del Trattato sul commercio delle armi". In secondo luogo, sulla trasparenza, "gli Stati membri dell'Unione europea sono già tra i paesi più trasparenti, anche per quanto riguarda l'esportazione di armi. Tuttavia, al fine di aumentare la possibilità di ulteriori controlli e responsabilità, sono lieto di dire che, quest'anno, il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) lancerà una banca dati pubblica consultabile sul suo sito web", ha aggiunto. In terzo luogo, su una maggiore convergenza, "gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni" sulle politiche, sulle licenze e sulle possibili misure. "Come risultato concreto, è stata lanciata una nuova iniziativa e il Gruppo "Esportazione di armi" sta attualmente preparando una decisione del Consiglio per stabilire norme sui certificati degli utenti finali per l'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni", ha sottolineato Borrell dicendo che il prossimo rapporto annuale sull'esportazione di armi dell'Unione europea nel 2019 sarà disponibile a breve, probabilmente ad ottobre, "due mesi prima rispetto agli anni precedenti". (segue) (Beb)