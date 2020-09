Difesa: Borrell, industria vivace e innovativa è componente chiave per autonomia strategica Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle critiche che alcuni eurodeputati hanno sollevato nel dibattito in aula circa le "destinazioni sensibili" delle armi, tra cui sono stati menzionati lo Yemen, l'Arabia Saudita e la Turchia, Borrell ha spiegato che "le decisioni relative al rilascio delle licenze di esportazione sono prese a livello nazionale". "Non c'è nulla che possiamo fare da parte della Commissione europea. Questa è una decisione che viene presa a livello nazionale, ma possiamo chiedere una maggiore convergenza nella politica di esportazione di armi", ha specificato. Alcuni deputati hanno chiesto un embargo sulle armi per destinazioni specifiche. "Potrei anche essere d'accordo, ma un embargo sulle armi verso destinazioni specifiche richiede l'unanimità in seno al Consiglio. Dovreste esserne consapevoli, e sapete quanto sia difficile ottenere l'unanimità oggi. Possiamo provare a trovare un accordo sulle armi, ma poi bisogna metterlo in pratica, e l'esperienza dimostra quanto sia difficile farlo, come cerchiamo di fare con l'operazione Irini in Libia. Prima l'unanimità, poi la volontà di attuare realmente la decisione", ha detto. (segue) (Beb)