Difesa: Borrell, industria vivace e innovativa è componente chiave per autonomia strategica Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha infine aggiunto che "le armi militari hanno un ruolo indispensabile nella conservazione della sicurezza, della libertà e della pace, a condizione che siano utilizzate in conformità al diritto internazionale, al diritto dei diritti umani e al diritto internazionale umanitario". Quindi, "i governi che esportano armi devono garantire che siano scambiate e utilizzate in modo responsabile e prevenire il loro dirottamento verso terroristi, criminali e altri utenti non autorizzati. Questa deve rimanere la nostra ambizione, quella di controllare l'uso di queste armi in modo che non vengano utilizzate in modo improprio", ha proseguito. "La responsabilità per le decisioni di esportazione di armi può avvenire solo quando le autorità sono trasparenti. L'Unione europea fa tutto il possibile per garantire la massima trasparenza. Ciò consente ai Parlamenti nazionali, alla società civile e anche al Parlamento europeo di tenere dibattiti informati", ha concluso. (Beb)