I fatti del giorno - Medio Oriente

- Medio Oriente: ambasciatore Oman parteciperà a cerimonia firma accordi Israele con Emirati e Bahrein - L'ambasciatore dell'Oman negli Stati Uniti, Hunaina al-Mughairy, parteciperà alla cerimonia di firma dell'accordo per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati Arabi Uniti e il Bahrein. Lo ha dichiarato un portavoce della rappresentanza diplomatica al quotidiano israeliano "The Times of Israel". L'Oman, che non ha legami diplomatici con Israele, ha accolto favorevolmente le intese tra lo Stato ebraico e i due paesi del Golfo. (segue) (Res)