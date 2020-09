I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati-Israele: ministro di Stato Gargash, con la normalizzazione abbattiamo una barriera psicologica - Gli Emirati Arabi Uniti hanno abbattuto una barriera psicologica con la decisione di firmare un accordo di normalizzazione delle relazioni con Israele. Lo ha affermato il ministro di Stato emiratino, Anwar Gargash, durante una conferenza stampa virtuale prima della firma dell'accordo a Washington, negli Stati Uniti. Gargash ha sottolineato che l'accordo "molto positivo" con Israele raggiungerà i risultati "che vogliamo vedere", evidenziando la necessità di un balzo in avanti strategica che tuttavia non si verificherà da un giorno all'altro. La sospensione dell'annessione di terre palestinesi - ha aggiunto il ministro - porrà fine alle minacce che affliggono la soluzione a due Stati. Gargash ha altresì chiarito che la firma dell'accordo di normalizzazione non implica la fine della missione, ma l'inizio di maggiore stabilità e prosperità economica, con un'intesa che rappresenta il progresso per la regione e la aiuterà ad aumentare la propria influenza. Gargash ha affermato che la politica dei "seggi vacanti" ha condotto a disastrose conseguenze per la causa palestinese, aggiungendo che l'intermediazione statunitense è una garanzia che la sospensione dei piani di annessione delle terre palestinesi reggerà. D'altra parte - ha sempre dichiarato Gargash - non è tempo di rivedere l'iniziativa araba di pace, che continua a rappresentare una pietra d'angolo, ma l'assenza di contatti con Israele non ha pagato. In merito a questioni di natura più eminentemente pratica, Gargash ha annunciato che si procederà in velocità alla creazione di ambasciate e consolati, così come ai lavori per vari accordi tra cui quello sulla doppia tassazione, sulla protezione degli investimenti, sulla regolarizzazione dei collegamenti aerei tra Emirati e Israele. (segue) (Res)