- Imprese: Arabia Saudita, in aumento settore tecnologico - Con l’aumento delle start-up attive in Arabia Saudita è cresciuto negli ultimi anni il numero di imprese tecnologiche operanti sul mercato di Riad. Lo ha detto Muhammed Mekki, co-fondatore della compagnia AstroLabs, al portale di informazione economica “Arabian Business”. Secondo Mekki, AstroLabs negli ultimi sette anni ha aiutato più di 60 compagnie a entrare nel mercato saudita, per un valore complessivo di circa 5 miliardi di dollari. A detta di Mekki queste imprese erano al 55 per cento compagnie tecnologiche o “tech-driven”, attive in vari settori. Più del 20 per cento delle start-up, invece, operavano nel settore di media e comunicazioni. Molte di queste compagnie sono rami di imprese operanti negli Emirati Arabi Uniti, che secondo Mekki rappresentano il principale mercato di provenienza (circa il 50 per cento delle nuove start-up). Fra le imprese che AstroLabs ha aiutato a entrare nel mercato saudita, prosegue Mekki, figurano anche compagnie provenienti da India e altri paesi asiatici. (segue) (Res)