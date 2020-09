© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: Navalnyj posta prima foto su Instagram dopo avvelenamento, "respiro senza ventilatore" - L'account Instagram ufficiale di Aleksej Navalnyj ha pubblicato martedì la sua prima foto dopo l’avvelenamento del rappresentante dell'opposizione russa. La foto, scattata all'interno dell'ospedale Charite di Berlino, mostra Navalny, sua moglie e i loro figli e nella didascalia conferma che “finalmente, Navalnyj può respirare senza un ventilatore. "Ciao, sono Navalnyj. Mi mancate. Sinora non ho potuto fare niente, ma ieri sono riuscito a respirare senza alcuna assistenza per tutto il giorno. Assolutamente da solo, non ho nemmeno usato un semplice ventilatore. Ne sono molto felice. Questo è un processo straordinario che molte persone sottovalutano", si legge nella didascalia del post. Navalnyj è stato ricoverato d’urgenza a Omsk per un malore il mese scorso e poi trasferito in Germania dove è stato riscontrato che l’oppositore russo sarebbe stato avvelenato con un agente nervino classe Novichok. (segue) (Res)