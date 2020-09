© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bielorussia: opposizione chiede all'Ue 4 miliardi di dollari per processo di democratizzazione - Per stabilizzare l'economia della Bielorussia sarebbe necessaria un'assistenza esterna compresa tra 3 e 4 miliardi di dollari, ovvero fino a 2,6 volte più dell'importo del prestito dalla Russia. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Pavel Latushko, membro del Presidium del Consiglio di coordinamento dell'opposizione della Bielorussia. Latushko ha precisato che il Consiglio si aspetta di ricevere questo denaro sulla base della condizione della democratizzazione della Bielorussia. "In realtà ci aspettiamo un piano d'azione per sostenere la democratizzazione della Bielorussia nel momento storico in cui prenderemo davvero la strada della costruzione di una Bielorussia democratica", ha dichiarato Latushko, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo Latushko, il miliardo e mezzo di dollari che il "vicino orientale" garantisce alla Bielorussia rappresenta un "trasferimento di denaro da una tasca della Russia all'altra", il quale permette un rinvio solo a breve termine del default. Ad agosto, Ursula von der Leyen, ha annunciato che la Commissione avrebbe destinato 53 milioni di euro agli "individui ed alla società civile" della Bielorussia, aggirando le autorità del paese. Il 15 settembre, il presidente russo Vladimir Putin, durante un incontro a Sochi con l'omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko, ha annunciato che Mosca avrebbe concesso a Minsk un prestito di 1,5 miliardi di dollari. (segue) (Res)