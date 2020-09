© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia: tribunale amministrativo, voto per corrispondenza è "lampante violazione della legge" - La decisione con la quale il primo ministro della Polonia ha obbligato le Poste polacche a preparare il voto per corrispondenza alle elezioni presidenziali è una "lampante violazione della legge". Lo ha determinato il tribunale amministrativo regionale di Varsavia, annullando la decisione. "Né le norme costituzionali, né la legge sul Consiglio dei ministri attribuiscono al presidente del Consiglio l'autorizzazione a occuparsi dell'organizzazione e preparazione di qualsivoglia elezione ordinaria", si legge nelle motivazioni della sentenza. Come ricorda il tribunale, la decisione del premier ha vincolato le Poste polacche a preparare le elezioni presidenziali secondo modalità esclusivamente per corrispondenza. Tuttavia la modalità di svolgimento delle elezioni "non possono essere limitate da qualsivoglia iniziativa del potere esecutivo". (segue) (Res)