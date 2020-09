© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Mediterraneo orientale: Mitsotakis, Grecia pronta a dialogo con Turchia se arrivano segnali di tregua - La Grecia è pronta a sedersi al tavolo dei negoziati con la Turchia, per discutere sulle divergenze riguardo la demarcazione dei confini marittimi nel Mediterraneo orientale, solo qualora da parte di Ankara giungano "segni tangibili" di una tregua nelle ostilità. Lo ha detto oggi il primo ministro greco, Kyriakos Misotakis, nel corso di una conferenza stampa a margine dell'incontro ad Atene con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, come riportato dal quotidiano di Atene "Kathimerini". Le tensioni tra Grecia e Turchia saranno l'argomento centrale del Consiglio europeo del 24 e 25 settembre prossimi. "La Turchia ha tempo prima del vertice per continuare con i primi passi incoraggianti", ha detto Mitsotakis, commentando la decisione di Ankara di ritirare la nave turca Oruc Reis dall'area appartenente alla piattaforma continentale greca. Da parte sua, il presidente Michel ha ribadito la fermezza dell'Unione europea nel far rispettare i propri principi fondativi. "Siamo anche pronti ad aprire le braccia e a dimostrare che un'agenda positiva è possibile se c'è la volontà comune di rispettare questi principi", ha concluso Michel.