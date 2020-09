© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: via libera a proposta di legge su memoria storica per vietare ogni apologia franchista - La chiusura di tutte le fondazioni che difendono il regime franchista, la creazione di una Procura della repubblica per la "Memoria democratica e i diritti umani", l'esumazione delle vittime del regime dalle fosse comuni pagate con fondi pubblici, la concessione della nazionalità spagnola ai discendenti dei brigatisti internazionali che morirono durante la guerra civile e multe fino a 150 mila euro per i trasgressori. Sono questi alcuni dei punti più importanti del progetto di legge approvato dal Consiglio dei ministri spagnolo di oggi. La legge sulla memoria storica, che si chiamerà "memoria democratica", era uno degli elementi fondamentali dell'accordo di coalizione tra il Partito socialista operaio (Psoe) ed Unidas Podemos. La legge, inoltre, come confermato dalla vicepremier Carmen Calvo, dichiara "nulli" tutti i processi sommari del franchismo e cambierà sensibilmente il modo in cui l'epoca di Francisco Franco verrà insegnata nelle scuole e nelle università in quanto riformerà i programmi di studio e renderà anche obbligatorio l'inserimento dei suoi contenuti nella formazione degli insegnanti. (Res)