I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay: guerriglia Epp rilascia autista sequestrato insieme a ex vice presidente Denis - La guerriglia dell'Esercito del popolo del Paraguay (Epp) ha rilasciato nella notte di ieri (ora locale) una seconda persona che era stata sequestrata il 9 settembre insieme all'ex vice presidente, Oscar Denis. Si tratta, segnala la stampa locale, di Adelio Mendoza, che lavora nella tenuta di proprietà di Denis e che si trovava nell'auto con il suo datore di lavoro al momento del sequestro. Una volta liberato, Mendoza ha potuto fare ritorno a piedi alla stessa tenuta dove era stato sequestrato. Secondo quanto dichiarato successivamente alla stampa dal ministro della Difesa, Bernardino Soto, il sequestrato si trova in buone condizioni di salute ed avrebbe confermato di essere stato tenuto prigioniero nei giorni precedenti insieme all'ex vice presidente Denis. "È apparso da solo", ha confermato il ministro, indizio che secondo le autorità confermerebbe l'ipotesi che la cellula della guerriglia che ha eseguito il sequestro si trova ancora nella zona. Tra le condizioni chieste dall'Epp per il rilascio di Denis figura la liberazione di due comandanti della guerriglia attualmente in carcere. (segue) (Res)