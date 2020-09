I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: incendi Pantanal, governo riconosce stato di emergenza per Mato Grosso do Sul - Le autorità del Brasile hanno decretato lo stato di emergenza per lo stato di Mato Grosso do Sul, colpito in questi giorni dagli incendi che hanno già distrutto milioni di ettari di terra nell'immensa pianura alluvionale del Pantanal. Lo stato di emergenza, riconosciuto dal ministero dello Sviluppo regionale e reso operativo dalla Protezione civile, permetterà alle autorità statali di avere accesso alle risorse federali per azioni di soccorso, lotta agli incendi, ripristino dei servizi essenziali alla popolazione, ricostruzione delle strutture pubbliche danneggiate. I funzionari dell'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali rinnovabili (Ibama) e dell'Istituto Chico Mendes per la biodiversità (IcmBio), nonché il personale delle forze armate e delle forze dell'ordine, sono già attivi nella regione a sostegno dei vigili del fuoco locali. (segue) (Res)