I fatti del giorno - America Latina (3)

- Argentina: parlamento attende oggi legge Bilancio 2021, deficit stimato al 4,5 per cento del pil - Deficit al 4,5 per cento del pil, inflazione al 28 per cento circa e crescita stimata attorno al 5,5 per cento. Questi gli unici numeri trapelati della legge Finanziaria per il 2021 che il governo del presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, invierà oggi in parlamento per approvazione. La presentazione ufficiale di fronte alle camere del piano economico del governo dovrebbe tenersi invece martedì 22 ad opera del ministro dell'Economia, Martin Guzman. Ad anticipare il deficit previsto per l'anno prossimo era stato lo stesso Guzman nel corso della presentazione del risultato del negoziato sulla ristrutturazione dei 66,2 miliardi di debito estero, lo scorso 31 agosto. In quell'occasione il ministro aveva definito il passivo previsto per il 2021 come "sufficientemente grande per sostenere la ripresa dell'economia e sufficientemente contenuto in relazione alle nostre capacità di finanziamento". I numeri relativi a crescita ed inflazione erano stati invece anticipati dal vice capo di Gabinetto, Cecilia Todesca, in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi al quotidiano "Ambito" dove aveva stimato un tasso di inflazione intorno al 28 per cento annuale ed un tasso di crescita di 5,5 punti del pil. (segue) (Res)