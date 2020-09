I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: elezioni, ex ministro Finanze Vitieri candidata vicepresidente al posto di Correa - Sarà l'ex ministro dell'Economia dell'Ecuador, Maria Elsa Viteri, l'aspirante candidata alla vicepresidenza per il partito del Centro Democratico, in ticket con l'ex direttore della Banca centrale, Andres Araus. Viteri sostituisce l'ex presidente Rafael Correa la cui candidatura è stata esclusa al termine di una complessa vicenda politico-giudiziaria che lo ha portato anche ad abbandonare il paese. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, Viteri ha detto che, "per fede" e "per speranza", lei e Arauz sono in corsa per "salvare la patria nel 2021". "L'Ecuador ha bisogno di una donna con un temperamento forte, in grado di lasciare il segno", ha aggiunto, accompagnando il suo messaggio con lo slogan elettorale 'La speranza è tornata'. Viteri, da tempo ritenuta una delle principali indiziate a correre per il ruolo da vicepresidente, ha ricoperto la carica di ministro dell'Economia e delle Finanze dell'Ecuador tra il 2008 e il 2010 proprio in uno dei governi Correa. (segue) (Res)