I fatti del giorno - America Latina (5)

- Bolivia: provincia Santa Cruz dichiara stato emergenza per incendi e siccità - La provincia di Santa Cruz in Bolivia ha decretato lo stato di emergenza per i numerosi incendi e la forte siccità che ha colpito il suo territorio nelle ultime settimane. Lo ha reso noto il governatore Ruben Costas attraverso una conferenza stampa nella quale ha giustificato l'adozione della misura straordinaria con "gli incendi forestali ed i numerosi fenomeni climatici che colpiscono la regione" e la sottopongono attualmente ad un forte "stress idrico". Tra le zone colpite dal fuoco, ha affermato il governatore di Santa Cruz che ha sorvolato gli incendi, anche il parco nazionale Noel Kempff Mercado. "Abbiamo potuto verificare che il fronte del fuoco ha un'estensione di circa sei chilometri e stiamo prendendo tutte le contromisure del caso", ha affermato. Il ministro dell'Ambiente, Maria Pinckert, ha descritto per parte sua le difficoltà riscontrate da pompieri e protezione civile. "Il problema principale è portare l'acqua", ha affermato il ministro, sottolineando che attualmente vengono utilizzati zaini. Secondo i primi rilevamenti gli incendi hanno interessato fino ad oggi circa 4000 ettari del parco e 393 mila ettari in totale. (Res)