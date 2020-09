Unindustria: approvata la squadra del presidente designato Angelo Camilli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio generale di Unindustria, riunitosi oggi presso la sede romana degli industriali del Lazio, ha approvato la proposta del presidente designato Angelo Camilli (Consilia Cfo srl) per la squadra di presidenza per il quadriennio 2020-2024, con il 96 per cento dei voti favorevoli. Il presidente designato Angelo Camilli, terrà la delega Politiche industriali e sarà affiancato, per il quadriennio 2020 – 2024, dai vice presidenti di diritto Fausto Bianchi (Bianchi Assicurazioni Srl) presidente del Comitato piccola industria e da Giulio Natalizia (Natalizia Petroli Spa) presidente del Gruppo giovani imprenditori. (segue) (Com)