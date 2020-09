© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani presso l'aeroporto di Fiumicino inizia la sperimentazione su due voli Roma-Milano "Covid free", iniziativa in comune tra AdR, Alitalia e la Regione Lazio. "La collaborazione con AdR ha consentito di aumentare la sicurezza in aeroporto per i passeggeri. Oggi ne parla anche la Cnn in merito al premio anti-covid". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)