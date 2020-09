Roma: Radicali, manca piano strutturale per arginare povertà ed emergenza abitativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"A esattamente un mese dallo sgombero dell'insediamento del Foro Italico, ieri è stato smantellato l'accampamento presente da qualche mese in viale Pretoriano". Così in una nota Francesco Mingiardi, segretario di Radicali Roma. "Sotto le Mura aureliane - si legge nella nota - avevano trovato riparo una ventina di persone senza fissa dimora o che erano già state sfollate da altri campi informali, generando disagi e lamentele da parte dei residenti della zona. Come al solito, non è stata prospettata loro nessuna alternativa. Anche loro cercheranno un nuovo punto della città in cui accamparsi".