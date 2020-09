Roma: Radicali, manca piano strutturale per arginare povertà ed emergenza abitativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò accade - prosegue il comunicato - perché non si vogliono affrontare strutturalmente questioni come l'emergenza abitativa o la povertà urbana. Che nella capitale di un paese avanzato le persone debbano vivere in condizioni tanto disumane è incredibile ed è intollerabile l'ostinazione con cui ci si impegna a non risolvere le cose. Neanche durante una pandemia ci si preoccupa di garantire un tetto a chi non lo ha. L'unica strategia messa in campo si riduce semplicemente alla distruzione, mai alla costruzione di qualcosa. Eppure le soluzioni ci sarebbero, ma evidentemente non interessano, non fanno notizia, non creano consenso. Meglio nascondere il problema da una parte aspettando che si crei da un'altra per ricominciare daccapo ancora e ancora. Mentre si continua a soffiare sull'odio, sull'intolleranza, sulla percezione di insicurezza". (Com)