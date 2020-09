Portogallo: premier Costa, paese davanti ad opportunità unica grazie a risorse europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo si trova davanti ad una "opportunità unica" in termini di risorse finanziarie europee (15,3 miliardi del Fondo per la ripresa Ue), ma avrà successo solo se "avrà una strategia chiara basata su un ampio consenso politico e sociale". Lo ha affermato oggi il primo ministro, Antonio Costa, al termine della sessione della "Visione strategica per il Piano di ripresa economica portoghese 2020-2030", che ha raccolto 1.153 contributi provenienti da tutto il Portogallo, spiegando che la sfida per il paese è quella di "trasformare questa visione in strumenti politici concreti", verificando le risorse disponibili e stabilendo le priorità nell'utilizzo delle stesse. Nel suo intervento, Costa ha definito "una delle grandi sfide nazionali" la conciliazione "dell'obiettivo dell'efficienza e della lotta alla burocrazia, nell'uso dei fondi europei, con la trasparenza e la prevenzione della corruzione". Costa ha concluso evidenziando che sono previsti importanti investimenti approvati e già stanziati come il nuovo aeroporto di Lisbona, il nuovo terminal portuale di Sines e lo sviluppo delle le reti 5G.(Spm)