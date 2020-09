Lavoro: Ciacciarelli (Lega), Regione Lazio convochi stabilimento Iacobucci per tutelare dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sta profilando un'altra crisi occupazionale in provincia di Frosinone, ed è quella che riguarda lo stabilimento Iacobucci hf Aerospace di Ferentino. I sindacati hanno espresso molta preoccupazione sul futuro del sito". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Il comparto aeronautico, infatti, assicura migliaia di posti di lavoro sul nostro territorio e l'azienda ha annunciato che ricorrerà alla cassa integrazione fino al 14 novembre. Insomma - aggiunge Ciacciarelli -, un quadro tutt'altro che rassicurante che pone in allarme parti sociali e lavoratori. Occorre un piano industriale finalizzato al mantenimento dei posti di lavoro. La Regione Lazio deve intervenire, convocando la proprietà e allestendo un tavolo operativo per salvare i posti di lavoro".(Com)