Ue: Giacomoni (FI), su Recovery fund serve salto di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, ha sottolineato: "Noi di FI abbiamo sempre offerto la massima collaborazione istituzionale e siamo pronti a fare insieme al governo il salto di qualità. Per farlo, tuttavia, serve una visione - ha continuato il parlamentare -, un progetto per il futuro del Paese. Purtroppo i 561 progetti polverosi tirati fuori dai ministeri non rappresentano alcun salto di qualità. Non è possibile che il rifacimento dell'impianto elettrico di un edificio ministeriale, piuttosto che di domotica in un altro rappresentino un salto di qualità. In verità, per compiere un vero salto di qualità bisogna sostenere il nostro sistema produttivo. Bisogna sostenere la patrimonializzazione delle nostre imprese. È possibile farlo". Intervenendo in commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera per l'audizione del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery fund, Giacomoni ha aggiunto: "Dovendo ancora emanare il decreto attuativo che riguarda 'Patrimonio destinato' è indispensabile ricordare l'approvazione di un emendamento in cui proprio nell'ambito di 'Patrimonio destinato' prevede la possibilità raccogliere anche il risparmio privato. Così facendo si potrebbe trasformare 'Patrimonio' in un Fondo sovrano. Questo rappresenterebbe il salto di qualità. Perché con un Fondo sovrano, formato da risorse pubbliche, quelle private e anche da una parte dei fondi del Recovery, sarebbe possibile sostenere la patrimonializzazione delle imprese. Per consentire loro di essere più resilienti alle sfide e conquistare i mercati. Pertanto - ha concluso il deputato di Forza Italia -, nel predisporre il decreto attuativo non bisogna solo fare presto ma anche bene. Limitare 'Patrimonio destinato' solo al salvataggio delle imprese in crisi è un errore, ovvero non è il salto di qualità". (Rin)