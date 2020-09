Spagna: vicepremier Iglesias incontra indipendentisti catalani e baschi per intesa su bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier spagnolo, Pablo Iglesias, guiderà in prima persone le trattative con le formazioni indipendentiste catalana e belga, Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e Bildu, con l'obiettivo di trovare un'intesa per l'approvazione del bilancio generale dello Stato. Unidas Podemos, infatti, da settimane sta esercitando pressioni sul primo ministro, Pedro Sanchez, affinché venga approvato con la stessa maggioranza che ha sostenuto il patto di coalizione e non con il partito di opposizione Ciudadanos con cui il premier ha recentemente intensificato i rapporti . Domani Iglesias si incontrerà con i portavoce di Erc, Gabriel Rufian e di Bildu, Mertxe Aizpurua. Ciudadanos ha minimizzato l'importanza di queste riunioni in quanto, come ha affermato il portavoce Edmundo Bal, il bilancio "viene elaborato dal Ministero delle Finanze che è quello competente", aggiungendo che gli indipendentisti "vogliono negoziare un bilancio disuguale, che non pensa all'interesse generale della Spagna ma a quello dei loro rispettivi territori". (Spm)