Agricoltura: al via attuazione misura Mipaaf donne con portale imprenditoria femminile

- Donne in campo: al via da oggi l’attuazione della Misura voluta nella Legge di Bilancio 2020 dalla ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova per “sostenere concretamente il protagonismo femminile nel settore primario”. “Con il portale “Imprenditoria femminile” presente sul sito di Ismea, soggetto attuatore della misura”, dice la ministra Bellanova, “il lavoro fatto in questi mesi vede finalmente la luce. Donne in campo è non solo una misura ma un tassello importante di una strategia per valorizzare e rafforzare la presenza delle donne in agricoltura. Un obiettivo per me fondamentale, confermato dai dati che dicono come il settore primario sia tra i maggiormente attrattivi per le donne che vogliono fare impresa, e come questo lo abbia modificato sostanzialmente, ad esempio con l’agricoltura multifunzionale, sociale, quella delle fattorie didattiche e degli agriasilo. E’ dunque il dovuto riconoscimento al ruolo fondamentale che le donne svolgono da sempre nel settore agricolo e che oggi proprio in questa misura trova un sostegno adeguato: tutte le donne a prescindere dall’età anagrafica che investono nel settore agricolo inviando le domande al portale potranno avere mutui a tasso zero, del cui costo si farà carico lo Stato”. (segue) (Rin)