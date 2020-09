Scuola: Regione Lazio, altri 24,5 milioni di euro per asili nido pubblici e convenzionati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio – spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Troncarelli – conferma l'impegno in favore dei servizi educativi per i più piccoli. Tra gli ultimi provvedimenti adottati, ricordo il bando rivolto ai Comuni per l'erogazione di contributi volti alla riduzione delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2020/2021 con uno stanziamento di 6,2 milioni di euro. E, ancora, l'avviso pubblico per riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, al fine di farne 'Poli per l'Infanzia', promuovendo progetti di continuità pedagogica per la fascia 0/6 anni. A questa iniziativa sono destinati 975 mila euro. Abbiamo dato il via libera, inoltre, allo scorrimento della graduatoria per la riqualificazione degli edifici di proprietà pubblica destinati ai servizi di scuola dell'infanzia e asilo nido, con un investimento di 7,2 milioni. Con questi ulteriori fondi – conclude Troncarelli - si rafforza il nostro impegno in favore delle famiglie e delle amministrazioni locali". (Com)