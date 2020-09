Difesa: Tofalo (M5s) a Rivolto visita base aerea Frecce Tricolori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata con le Frecce Tricolori, il simbolo della ripartenza del Paese. Forte espressione di lavoro di squadra a cui ispirarci per far ripartire l'Italia". Lo afferma il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo per il quale è iniziata una settimana intensa di incontri e visite presso i reparti della Difesa in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Prima tappa oggi, insieme al generale di Divisione Aerea Francesco Vestito, comandante delle Forze da Combattimento dell'Aeronautica Militare, nella Base Aerea di Rivolto dove hanno sede il 2do stormo, guidato dal colonnello Andrea Amadori, e il 313esimo Gruppo addestramento acrobatico dell'Aeronautica militare, denominazione ufficiale della Pattuglia acrobatica nazionale (Pan), al cui comando c'è il Tenente Colonnello Gaetano Farina (Pony 0). "Due realtà di punta della nostra Aeronautica Militare", sono state le parole di Tofalo "Dalla difesa aerea dei nostri cieli alle nostre Frecce Tricolori, alfieri della storia, dei valori, delle tradizioni italiane". (segue) (Rin)