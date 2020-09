Difesa: Tofalo (M5s) a Rivolto visita base aerea Frecce Tricolori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2do stormo rappresenta infatti il punto di riferimento missilistico del sistema di difesa aerea nazionale e inoltre assicura i servizi aeroportuali e il mantenimento delle infrastrutture e degli impianti, anche a favore del 313mo Gruppo Addestramento Acrobatico. "La Pan non ha bisogno di presentazioni. È simbolo di speranza e della ripartenza dell'Italia durante la pandemia Covid-19, avvolgendo la penisola nel suo abbraccio tricolore. Tutti conosciamo e amiamo le nostre Frecce Tricolori che da 60 anni colorano di verde, bianco e rosso i cieli di tutto il mondo e sono ambasciatori della storia, dei valori, delle tradizioni italiane. Oggi ho voluto salutare e ringraziare tutto il personale per l'importante lavoro che continuano a svolgere con impegno e dedizione", ha detto il Sottosegretario incontrando il personale dell'Aeronautica Militare, "Ho visto in azione, da molto vicino, questi straordinari piloti e specialisti. Posso affermare con certezza che sono l'espressione più alta del lavoro squadra. A loro dobbiamo ispirarci per lavorare insieme per il bene dell'Italia". Quest'anno inoltre ricorre il 60esimo anniversario delle Frecce Tricolori, le celebrazioni previste a settembre sono state rinviate a causa dell'emergenza. La PAN rappresenta un'eccellenza del Paese che m, dal 1961, regala uno degli spettacoli più emozionanti e unici al mondo e che, con le sue esibizioni a livello internazionale, esprime in maniera spettacolare le capacità e la tecnologia del nostro Paese e dell'Aeronautica militare. (segue) (Rin)