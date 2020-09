Difesa: Tofalo (M5s) a Rivolto visita base aerea Frecce Tricolori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pattuglia è composta da dieci aerei dei quali nove in formazione e un solista, i suoi piloti sono selezionati tra quelli dei reparti operativi dell'Aeronautica Militare. In genere le esibizioni della PAN si svolgono principalmente in primavera e in estate, mentre il periodo invernale è dedicato all'addestramento. Quest'anno purtroppo, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, molte delle manifestazioni aeree che erano in programma sono state cancellate. "Oggi, con la mia visita - ha detto Tofalo - ho voluto portare il mio augurio al personale che ho avuto il piacere di incontrare, affinché tutti possano tornare presto ad essere il prima possibile ambasciatori dei valori di unità nazionale, solidarietà e ripresa". Nel corso della visita il Sottosegretario Tofalo ha poi reso omaggio alla sacra effige della Madonna di Loreto che proprio in questi giorni si trova nell'aeroporto di Rivolto in occasione delle celebrazioni del Centenario della proclamazione della Madonna di Loreto quale "Santa Patrona degli Aeronauti". La statua rimarrà presso la Circoscrizione Aeroportuale di Udine-Rivolto fino al 23 settembre; durante il periodo di permanenza sono stati programmati, in collaborazione con l'Associazione Arma Aeronautica e la Diocesi di Udine, una serie di eventi nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla situazione emergenziale da Covid-19. Gli eventi toccheranno diverse località del Friuli-Venezia Giulia a voler rinsaldare ulteriormente la sinergia e la profonda unione che lega il personale dell'Arma Azzurra al territorio che lo ospita. (Rin)