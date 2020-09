Scuola: Bulgaria, avvio dell'anno scolastico per oltre 700 mila studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato oggi l'anno scolastico in Bulgaria per più di 717 mila studenti di 2.359 scuole. Secondo quanto riporta la stampa locale, il ministro dell'Istruzione e quello della Sanità hanno diffuso negli istituti un promemoria di 31 pagine per prevenire la diffusione del Covid-19 fra gli studenti e i docenti. Nel suo discorso per l'inizio dell'anno scolastico, il ministro dell'Istruzione e della scienza Krasimir Vulchev ha dichiarato che negli ultimi mesi dell'anno precedente il sistema "si è dimostrato in grado di far fronte alle sfide della pandemia", ma ha anche dimostrato che la scuola on-line "non può sostituire la comunicazione reale con i docenti in classe". Il premier Bojko Borisov ha affermato attraverso un post su Facebook che è necessario restare uniti per "trovare le soluzioni migliori" in una fase storica caratterizzata dalla pandemia di coronavirus. Borisov ha inoltre ribadito che lo stipendio degli insegnanti verrà aumentato nel prossimo periodo del 15 per cento rispetto a quanto attualmente percepito.(Bus)