Ue: Fassina (Leu), pericoloso enfatizare Recovery fund

- Per il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, "Next generation Eu è un passo avanti significativo, ma è pericoloso enfatizzarne la portata macroeconomica in relazione alle drammatiche e strutturali conseguenze del Covid-19: può avere efficacia soltanto se vengono definite adeguate politiche di bilancio, monetarie e di regolazione del sistema bancario. Primo - ha continuato il parlamentare -, senza prolungata sospensione, fino a radicale riscrittura, del Patto di stabilità e crescita le risorse aggiuntive sarebbero drammaticamente inadeguate. Gli 80 miliardi di grants sono poco più dell'1 per cento all'anno per 4 anni. E' necessaria, subito, una golden rule almeno per i prestiti dal Recovery fund". Intervenendo durante l'audizione sul Recovery fund del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nelle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, l'esponente di Leu ha proseguito: "Secondo, ma ancora più rilevante, l'orientamento della politica monetaria in una fase di radicata deflazione: a fine agosto, il presidente della Fed, Joy Powell, ha compiuto una rottura di paradigma sugli obiettivi di inflazione e lavoro. Senza analoga inversione di rotta della Bce, la ricostruzione rimane soffocata. Terzo: la regolazione del sistema bancario. Va sospeso subito e riscritto il 'calendar provisioning' poiché determina effetti devastanti su banche e imprese. Infine - ha concluso Fassina -, vanno escluse dalla normativa per la banking union interventi di limitazione all'acquisto di debito sovrano. Attenzione: siamo a un brutale passaggio di fase. La regolazione dell'Ue e dell'eurozona è fondamentalmente inadeguata". (Rin)