- Il deputato e tesoriere del Partito democratico Walter Verini in una nota esprime "un augurio sincero al direttore Stefano Feltri, ai colleghi giornalisti di 'Domani', giornale che oggi ha esordito nelle edicole contribuendo così ad arricchire il panorama e il pluralismo dell’informazione italiana, bene prezioso per la vita democratica del Paese". (Com)