Imprese: NextChem lancia il marchio MyReplastTM per tecnologia di Upcycling e i suoi prodotti di qualità premium

- NextChem (la società del Gruppo Maire Tecnimont per la transizione energetica), insieme alla sua controllata MyReplast Industries, lancia il marchio MyReplastTM per la tecnologia proprietaria di Upcycling e il relativo portafoglio prodotti - granuli e scaglie di polimeri riciclati. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il nuovo sito myreplastindustries.it, da oggi online, raccoglie le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti. MyReplastTM Upcycling è la tecnologia innovativa di NextChem che combina il riciclo meccanico con il processo chimico. La tecnologia è installata in un impianto a Bedizzole (Brescia) con una capacità di 40 mila tonnellate annue e un’efficienza di riciclo di circa il 95 per cento, gestito dalla controllata di NextChem, MyReplast Industries. Essa permette in modo flessibile di produrre prodotti premium di qualità da rifiuti plastici rigidi post consumo, su misura e in base alle richieste dei clienti. Questi nuovi prodotti riciclati hanno caratteristiche chimico-fisiche e proprietà analoghe a quelle dei polimeri vergini di origine fossile. (segue) (Com)