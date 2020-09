Speciale scuola: Mattarella, attenzione a studenti disabili è inderogabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A subire le conseguenze più pesanti del lockdown sono stati gli studenti con disabilità. Le rinunce per loro sono state altissime a volte non sopportabili e di queste sofferenze si sono fatte carico le famiglie". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel cortile della scuola primaria 'Guido Negri' di Vo', in provincia di Padova, dove è in corso 'Tutti a Scuola', la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Nella ripartenza della scuola "l'attenzione a questi studenti deve essere inderogabile a cominciare dall'assegnazione degli insegnanti di sostegno". (Rin)