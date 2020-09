Speciale scuola: a 16 anni al Mauriziano di Torino per polmonite bilaterale, primo giorno di scuola da remoto dall'ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo giorno di scuola da remoto, dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Mauriziano di Torino, per un ragazzo di 16 anni affetto da grave polmonite bilaterale. Il giovane era entrato al Mauriziano venerdì scorso, presentando difficoltà respiratoria e febbre. Le indagini radiologiche hanno documentato una grave polmonite bilaterale, che ha reso necessario impostare una terapia con alti flussi di ossigeno. Inoltre gli esami del sangue e delle secrezioni polmonari hanno lasciato trasparire la possibilità che si trattasse della nota infezione da Covid. Fortunatamente è stato possibile escludere la malattia e la diagnostica si è indirizzata verso virus e batteri rari. La situazione respiratoria, grave e potenzialmente evolutiva, ha indotto al ricovero nel reparto di Rianimazione del Mauriziano (diretta dal dottor Vincenzo Segala) nella serata dello stesso giorno, dove si è proceduto al monitoraggio di tutte le funzioni vitali e ad una terapia con due diversi antibiotici di uso ospedaliero. Il miglioramento clinico ha permesso di affrontare comunque, anche se in maniera insolita, il primo giorno di scuola del quarto anno dell'ITIS Primo Levi, fornendo al ragazzo uno dei computer portatili dell'ospedale per poter seguire le lezioni da remoto. (Rpi)