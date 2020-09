Speciale scuola: palazzo Chigi, consegnati 200 mila banchi, 2 milioni entro ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la fornitura dei banchi monoposto e delle sedute innovative "procede senza sosta". Lo chiarisce una nota di palazzo Chigi dopo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è riunito questa sera con i ministri Speranza e De Micheli e in videocollegamento con la ministra Azzolina e Boccia, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli, per fare il punto sul primo giorno dell’anno scolastico caratterizzato dall’emergenza Covid-19. "In dieci giorni sono stati messi a disposizione 200 mila banchi, pari alla stessa quantità che ordinariamente viene prodotta in Italia in un anno intero. Entro fine ottobre saranno distribuiti agli istituti scolastici 2 milioni di banchi monoposto e 400 mila sedute innovative. In questo modo - spiega il governo - verranno soddisfatte le richieste pervenute, anche di quelle Regioni che hanno richiesto sino al 70 per cento del ricambio degli arredi scolastici". (Com)