Rimini: entra in tribunale con il coltello, denunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda mattinata di oggi i carabinieri della stazione di Rimini Principale, in servizio di vigilanza all’ingresso del palazzo di giustizia hanno denunciato a piede libero una donna 38enne, di origini straniere, dimorante in Morciano di Romagna (Rn) per porto abusivo di armi. In particolare, la donna che doveva accedere al Palazzo di Giustizia per presenziare ad un processo, sottoposta a controllo, su indicazione del personale della vigilanza privata, all’atto della ispezione da parte dei militari eseguita a seguito della segnalazione acustica emessa dal varco metal detector, veniva trovata in possesso di un coltello a serramanico con punta, del genere offensivo che custodiva all’interno della borsa. La denunciata non ha reso nessuna giustificazione in relazione al possesso dell’arma che è stata sottoposta a sequestro.(Ren)