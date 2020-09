Iraq: convoglio diplomatico britannico colpito da ordigno esplosivo improvvisato a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ordigno esplosivo improvvisato ha colpito un convoglio della missione diplomatica del Regno Unito a Baghdad, in Iraq. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw" citando fonti diplomatiche. Nelle ultime settimane si sono susseguite varie detonazioni in Iraq nelle ultime settimane, perlopiù contro convogli militari. Il 14 settembre convogli con a bordo equipaggiamento militare per la coalizione internazionale a guida Usa sono stati colpiti da un ordigno a Babil e una a Diwaniyah. Non sono state registrate vittime. Stamani due razzi Katyusha diretti vero la zona verde di Baghdad (sede di ambasciate ed edifici governativi) sono stati abbattuti in volo dalla difesa antiaerea statunitense. "Quest'attacco (quello al convoglio britannico) è una seria violazione della sicurezza delle missioni diplomatiche, soprattutto se accade nel cuore di Baghdad e in pieno giorno", ja dichiarato il presidente dell'Iraq Advisory COuncil (Iac), Farhad Alaaldin, il quale ha aggiunto che "l'attacco compromette gli sforzi del governo e del premer (Mustapha al Kadhimi) per tenere sotto controllo gli elementi armati che rappresentano una seria minaccia all'Iraq e alle sue relazioni alla comunità internazionale". (Res)