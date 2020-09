Ungheria: in vendita 6.300 appezzamenti agricoli statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 21 settembre lo Stato ungherese metterà in vendita 6.300 piccoli appezzamenti di terreni agricoli nella terza fase del suo programma di vendita. A comunicarlo è il ministero dell'Agricoltura ungherese. Il Centro nazionale di affari terrieri venderà terreni pubblici di dimensioni inferiori a 10 ettari fino al 21 ottobre, tramite annunci e senza aste. Le offerte di acquisto possono essere presentate online. Gli immobili in vendita includeranno 1.400 appezzamenti con una dimensione compresa tra 3 e 10 ettari e 4.800 terreni sotto i 3 ettari che non sono stati venduti nelle prime due fasi di dismissione. L'elenco dei terreni pubblicizzati per la vendita sarà disponibile sul web e sarà pubblicato anche sui siti web dei comuni degli insediamenti interessati. Nelle prime due fasi di vendita lo Stato ha offerto oltre 15.500 proprietà, ciascuna minore di 3 ettari, e ha venduto complessivamente 5.550 ettari di terreno per un valore di oltre più di 5 miliardi di fiorini (circa 14 milioni di euro). (Vap)