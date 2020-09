Etiopia: più di mezzo milione di persone colpite dalle inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di mezzo milione di persone sono state colpite dalle gravi inondazioni che hanno colpito cinque delle dieci regioni dell'Etiopia. Lo ha detto il ministro per l'Acqua e l'irrigazione, Seleshi Bekele, precisando che circa 200 mila persone sono rimaste senza casa a causa delle piogge torrenziali che hanno ucciso migliaia di capi di bestiame, distrutto raccolti e danneggiato case e infrastrutture pubbliche in una misura che non si vedeva da decenni. Con l'aggravarsi della situazione negli ultimi giorni il governo ha avviato missioni in elicottero per fornire soccorso alle zone più colpite. Anche il vicino Sudan è stato colpito dalle gravi inondazioni causate da piogge stagionali più abbondanti del solito e dalle acque del fiume Nilo che hanno raggiunto il livello più alto da un secolo. (Res)